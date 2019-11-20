Воронежский депутатский корпус и правительство региона обсудили направления социально-экономического развития области

На состоявшейся накануне встрече воронежских парламентариев и членов правительства региона шла речь о проекте бюджета на 2020 год, развитии социальной сферы и экономики, реализации нацпроектов, поддержке отдельных категорий граждан, передает корреспондент Накануне.RU. В обсуждении участвовали глава региона Александр Гусев председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководители парламентских фракций и председатели думских комитетов, а также члены правительства области.

В приветственном слове Александр Гусев особо отметил совместную работу депутатского корпуса и правительства области над главным финансовым документом года и подчеркнул, что финансовый документ имеет социальную направленность.

"Документ по-прежнему носит ярко выраженный социальный характер – более 60% всего объема расходов относится к социально значимым отраслям: здравоохранению, образованию, социальной защите, культуре и спорту. Мы исходим из того, что бюджет должен быть сбалансированным" – сказал глава региона.

Председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов в своем вступительном слове коротко остановился на текущей работе регионального парламента по рассмотрению бюджета. Он отметил, что проект регионального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов отвечает задачам развития экономики региона, выполнения социальных обязательств и улучшения качества жизни населения Воронежской области.

"Основные тренды бюджетной политики на трехлетний период также соблюдены, в том числе, сделан акцент на реализацию стратегических целей и национальных проектов – в 2020 году на выполнение нацпроектов в Воронежской области будет направлено порядка 19 млрд рублей, из них более 9 млрд – из региональной казны. В бюджете заложено значительное увеличение финансовой помощи муниципалитетам, на эти цели будет направлена почти треть всего бюджета области. «Бюджет развития», включая три самых крупных направления – поддержку сельского хозяйства, Дорожный фонд, и областную адресную инвестпрограмму, составит почти 30 млрд рублей", – перечислил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он отметил, что 25 ноября проект закона будет еще раз рассмотрен на заседаниях профильных комитетов с учетом поступивших замечаний и предложений. 3 декабря законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании областной Думы в первом чтении, а 17 декабря – во втором чтении. Владимир Нетёсов также подчеркнул, что помимо работы над бюджетом сейчас идет формирование плана законодательной деятельности на 2020 год. "Эту работу, как и прежде, мы выполняем в тесном контакте с правительством области", – отметил председатель Воронежской областной Думы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной думы, в ходе обсуждения, депутаты Воронежской областной Думы озвучили ряд вопросов, волнующих избирателей. Например, председатель думского комитета по имущественным и земельным отношениям Роман Жогов поднял вопрос обеспечения бесплатными земельными участками льготных категорий граждан. В городе Воронеже, где вопрос с получением земельных участков на сегодняшний день стоит наиболее остро, в очереди на получение участка зарегистрировано более 12500 человек, почти четверть из них представляют многодетные семьи. Основная проблема – отсутствие земельных участков в черте города. Чтобы полностью закрыть очередь необходимо изыскать около 5 тысяч га земли (около 1 тысячи га для многодетных семей). Парламентарий отметил, что частичным решением могло бы стать законодательное внедрение альтернативы – денежной компенсации вместо земельного участка.

Председатель комитета по охране здоровья Иван Мошуров затронул тему социальной поддержки первичного звена медработников. Напомним, что сегодня на федеральном уровне идет разработка новой современной модели оказания первичной медико-санитарной помощи, которая подразумевает выделение дополнительных средств на это направление, в том числе оказание различных видов поддержки медицинским работникам. По примерным подсчетам, можно говорить о 1,5 млрд рублей дополнительных средств из бюджета государства для Воронежской области в рамках модернизации первичного звена здравоохранения. При этом, не дожидаясь решений на федеральном уровне, в регионе проводится глубокий анализ состояния инфраструктуры и кадрового обеспечения первичного звена здравоохранения для выработки новых решений, которые позволят, в том числе, создать эффективную систему привлечения кадров в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, на всей территории области.

Также в ходе встречи законодатели и руководители исполнительных органов власти обсудили тему экономического развития области, в частности, поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, а также вопросы, касающиеся реализации программы «Чистая вода» в сельских районах и ремонта конкретных социальных объектов. Кроме того, депутаты подняли тему активизации работы с молодежью, и предоставления льгот отдельным категориям работников, в частности, речь шла об учителях начальных классов, особенно в сельской местности.