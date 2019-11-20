06 Сентября 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Сургутянин пообещал "взорвать" банк после отказа в кредите

В Сургуте наказан клиент одного из банков, который после отказа в кредите сообщил на "горячую линию" финансового учреждения, что взорвет одно из его отделений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В сентябре 2017 г. злоумышленник обратился в офис одного из банков за кредитом. Ему отказали, за что клиент решил отомстить. В ноябре он позвонил на "горячую линию" банка и сказал, что "придет в любое отделение банка с гранатами и взорвет его".

Суд наказал сургутянина ограничением свободы на шесть месяцев.

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Сургутянин пообещал "взорвать" банк после отказа в кредите

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Теги: банк, кредит, взрыв, обязательные раблты



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