Глава Верховного суда Татарстана высказался за возвращение смертной казни: "Иногда говорить об исправлении невозможно"

Председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов высказался за снятие моратория на смертную казнь в России и отметил, что в некоторых случаях высшая мера наказания является единственно возможной.

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"Я не говорю, как законники Хаммурапи: око за око, зуб за зуб. Но есть преступления настолько страшные, за которые только высшая мера наказания. Там говорить об исправлении невозможно", - заявил Гилазов на встрече со студентами Казанского федерального университета.

Он напомнил о серийных убийцах, таких, как Андрей Чикатило, оставивших "по 50, по 60 трупов", которые убивают детей и издеваются над жертвами. "Разве это соразмерно - пожизненное лишение свободы?" – цитирует судью "Интерфакс".

Смертная казнь должна применяться в исключительных случаях, считает он.

Дискуссия о возвращении смертной казни возобновилась после того, как 9 октября в Саратове была убита девятилетняя девочка.