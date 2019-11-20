Пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Екатеринбурге прогнозируют на конец января 2020 года

В среду, 20 ноября, глава Екатеринбурга Александр Высокинский провел заседание коллегии администрации города. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, одним из вопросов стала подготовка к эпидемическому сезону и мерах профилактики ОРВИ и гриппа.

Выступивший с докладом начальник управления здравоохранения Денис Демидов подтвердил, что наиболее эффективным средством профилактики гриппа является вакцинация. Проводимый ежегодно анализ заболеваемости гриппом и ОРЗ среди групп риска у привитых и непривитых показывает, что те, кто поставил вакцину, болеют значительно реже.

"С сентября 2019 года в Екатеринбурге проводится вакцинация населения против гриппа в рамках национального календаря профилактических прививок. Для достижения эффективности необходимо до 1 декабря охватить прививками 57% горожан", - отметил Демидов.

По озвученным данным, ситуация по заболеваемости ОРВИ в Екатеринбурге на сегодняшний день характеризуется как обычная для данного периода, а эпидемический порог не превышен: специалисты прогнозируют пик заболеваемости гриппом и ОРВИ на конец января 2020 года. Городским управлением и районными отделами здравоохранения уже ведется широкомасштабная информационная пропаганда по профилактике гриппа и ОРВИ, включая распространение информации в торгово-развлекательных центрах, общественном транспорте и СМИ.

Помимо вакцинопрофилактики, важную роль играют здоровый образ жизни, который включает в себя правильное питание, прогулки на свежем воздухе, закаливание, прием витаминов, соблюдение правил личной гигиены, а также проветривание и влажная уборка помещений, обеззараживание воздуха. В городском центре медицинской профилактики заявили, что к ним поступила очередная партия вакцины - 93 тысячи 44 дозы. Особо отмечено, что все жители уральской столицы могут пройти вакцинацию против гриппа бесплатно: привиться можно в поликлиниках по месту жительства, в образовательных учреждениях и по месту работы при обращении руководителей предприятий и учреждений в территориальные поликлиники по месту нахождения организации.

Подводя итоги сегодняшнего заседания коллегии, глава Екатеринбурга Александр Высокинский потребовал неукоснительного соблюдения сроков вакцинации населения. Мэр подчеркнул особую роль повсеместного информирования горожан о необходимости прививок.