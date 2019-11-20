В Екатеринбурге улица Дорожная превратилась в каток из-за серьезной коммунальной аварии

На Вторчермете в Екатеринбурге произошла серьезная коммунальная авария. Одну из улиц сильно залило водой.

Как говорится в сообществе "Инцидент Екатеринбург", все случилось сегодня утром на улице Дорожная. Известно, что авария произошла на сетях "Водоканала".

В МУП отмечают, что прорыв не скажется на водоснабжении потребителей. Аварийно-восстановительные работы запланированы на завтрашний день.

В соцсетях появились фотографии с места. Вода уже частично замерзла, превратив улицу в настоящий каток.