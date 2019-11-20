Госорганы прекратят принимать россиян к 2024 году

Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году, пишут "Известия".

Эти полномочия будут переданы многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Ожидается, что законопроект, подготовленный Минэкономразвития, вступит в силу с 1 января 2021 года.

Исключение составят так называемые неустранимые случаи, которые правительство определит позднее.

Планируется, что услуги в МФЦ будут доступны гражданам вне зависимости от их места прописки и в электронной форме. При этом некоторые услуги будут предлагаться россиянам до фактического обращения в центры.

Ранее Ростелеком предложил проводить сбор биометрических данных банковских клиентов в многофункциональных центрах.

В крупнейших российских банках поддержали инициативу сбора биометрии в МФЦ. Отмечается, что россияне доверяют государственным учреждениям больше, чем кредитным организациям.

При этом на обеспечение сбора биометрии может потребоваться несколько миллиардов рублей. По словам экспертов, остро встанет проблема защиты полученной информации.