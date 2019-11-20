Владимир Нетёсов: В 2020 году мы планируем направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 млн рублей

В Воронежской области стартовал ежегодный конкурс общественно полезных проектов Территориальных общественных самоуправлений (ТОС) на 2020 год. Прием заявок на гранты продлится до 25 декабря, об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной Думы. В 2019 году механизм поддержки инициатив ТОС в Воронежской области признан лучшим в стране.

"Реализация проектов ТОС – это составляющая часть инициативного бюджетирования, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. – В 2019 году были увеличены денежные средства на гранты в рамках конкурса общественно полезных проектов ТОС до 90 млн руб., что позволило поддержать большее количество достойных проектов. В 2020 году мы планируем продолжить эту работу и так же направить на реализацию проектов инициативных воронежцев 90 млн руб.".

По его словам, самой главной идеей ТОС является объединение граждан, и здесь очень важна поддержка властей любого уровня:

"С каждым годом инициативы ТОС становятся все более продуманными, появляются новые идеи и форматы проектов. Жители Воронежской области видят, что их начинания, в реализации которых власть служит помощником, гораздо эффективнее, чем просто ожидание от государства каких-то благ".

Воронежская область – один из первых регионов, где стартовала масштабная работа с ТОСами, конкурс проектов ТОС здесь проводится с 2015 года. За время существования

конкурса в регионе при участии ТОС реализовано 1587 проектов, создано более 2 тыс. ТОС, в работу вовлечено более 500 тыс. человек. В прошлом году победителями конкурса стали 260 ТОСов. Лидирующие позиции по количеству ТОСов-победителей заняли Россошанский и Новохопёрский районы – у них по 15 победителей.

В регионе удалось выстроить эффективную систему организации мероприятий по созданию в муниципальных образованиях комфортной среды с участием органов исполнительной власти, депутатов всех уровней и самих граждан. Со стороны депутатского корпуса Воронежской областной Думы постоянно оказывается практическая поддержка инициаторов проектов: парламентарии участвуют в обучении общественников, оценке и корректировке их заявок, помогают в подготовке документов на получение грантов.

"Главный залог успеха нашего проекта – желание людей, жителей Воронежской области, делать свою территорию лучше, вкладывать свой труд, время и финансы. Наша задача, как организаторов, сделать конкурс максимально прозрачным. За пять лет мы уже провели более 200 образовательных мероприятий, в которых приняли участие более 5 тыс. активистов ТОС", – подчеркнул председатель комитета Воронежской областной Думы по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций, председатель областного общественного совета по развитию ТОС Артём Зубков.

Заявки ТОСов на гранты будет принимать Ассоциация "Совет муниципальных образований Воронежской области" до 25 декабря 2019 года. Они подаются через электронную форму на сайте tosvrn.ru. Публичная защита проектов пройдет в муниципальных районах и городских округах с 3 февраля по 6 марта 2020 года. Победители станут известны до 27 марта. Проекты, которые получат государственную поддержку, должны быть реализованы до 15 октября 2020 года. С положением о конкурсе и его сроками можно ознакомиться на сайте tosvrn.ru в разделе "Документы" – "Конкурсная документация".

Оценка проектов будет проходить по следующим критериям: