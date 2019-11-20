06 Сентября 2020
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Конфликт между судьей и автоинспектором в Ставрополе (2019) | Фото: youtube.com/ЧП Ставрополь

Ставропольский судья, устроивший потасовку с инспекторами ГИБДД, ушел в отставку

Судья Октябрьского районного суда Ставрополя Александр Коробейников, устроивший потасовку с автоинспектором, ушел в отставку.

Инцидент произошел 7 марта в центре Ставрополя. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW за тонировку.

Коробейников находился в машине в качестве пассажира. Он начал конфликтовать с полицейскими, при этом кричал, что он - федеральный судья, и ему выбили глаз, пишет Regnum.

Инспекторы сняли конфликт на камеру, после чего видео попало в соцсети.

Ранее другой ставропольский судьялишился статуса после видео с обнаженной женщиной. В соцсетях появилась видеозапись, на которой человек, похожий на председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, находится на автозаправке в компании обнаженной девушки.

Пользователи опознали служителя Фемиды по госномеру автомобиля. Макаров все отрицал, но позже подал в отставку по собственному желанию. Однако коллегия судей оспорила право Макарова на почетный уход с сохранением преференций.

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Ставропольский судья, устроивший потасовку с инспекторами ГИБДД, ушел в отставку

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Теги: судья, гибдд, потасовка



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