Ставропольский судья, устроивший потасовку с инспекторами ГИБДД, ушел в отставку

Судья Октябрьского районного суда Ставрополя Александр Коробейников, устроивший потасовку с автоинспектором, ушел в отставку.

Инцидент произошел 7 марта в центре Ставрополя. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль BMW за тонировку.

Коробейников находился в машине в качестве пассажира. Он начал конфликтовать с полицейскими, при этом кричал, что он - федеральный судья, и ему выбили глаз, пишет Regnum.

Инспекторы сняли конфликт на камеру, после чего видео попало в соцсети.

Ранее другой ставропольский судьялишился статуса после видео с обнаженной женщиной. В соцсетях появилась видеозапись, на которой человек, похожий на председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, находится на автозаправке в компании обнаженной девушки.

Пользователи опознали служителя Фемиды по госномеру автомобиля. Макаров все отрицал, но позже подал в отставку по собственному желанию. Однако коллегия судей оспорила право Макарова на почетный уход с сохранением преференций.