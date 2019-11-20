06 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
мусоровозы (2019) | Фото: Накануне.RU

Регоператор обжалует решение суда о признании недействительным аукциона на вывоз мусора в трех районах Челябинска

ООО "Центр коммунального сервиса" (регоператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере) обжалует решение арбитражного суда области, признавшего недействительным аукцион на вывоз мусора в трех районах города, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЦКС".

Напомним, заказчиком аукциона выступал ООО "Центр коммунального сервиса" (регоператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере). Трехлетний контракт (с 31 июля 2019 года по 31 июля 2022 года) с начальной стоимостью 1,2 млрд руб. был заключен с единственным участником закупки – ООО "Эковывоз". Иск в суд к регоператору был подан ООО "Городской экологический центр+".

В "ЦКС" подчеркнули, что требование истца о признании недействительным контракта на вывоз отходов, суд оставил без удовлетворения.

"Из чего следует, что договор является правомерным. Таким образом, вывоз твердых коммунальных отходов ведется в обычном режиме и никакой "мусорный" коллапс Челябинску не грозит", - говорится в сообщении.

Регоператор заявил, что считает решение суда незаконным и необоснованным и будем обжаловать его в вышестоящую инстанцию.

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Регоператор обжалует решение суда о признании недействительным аукциона на вывоз мусора в трех районах Челябинска

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Теги: ЦКС, аукцион, суд, аукцион, вывоз мусора,



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