В Иркутской области взорвался газовый баллон: разрушены пять частных домов

В иркутском селе Хомутово произошел взрыв газового баллона, разрушены пять частных домов. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 19 ноября в результате разгерметизации баллона загорелись гараж и автомобиль ВАЗ-2104.

В результате ЧП были повреждены также стоявшие по соседству дома, сообщает Regnum.

Так, один из них был разрушен, в остальных повреждены веранда, окна, двери, кровля, стены. Общая площадь разрушений - более 100 квадратных метров.

Ранее на Ямале во время сварки в дренажном колодца, которую делали сотрудники ООО "ЛенГазСпецстрой", произошел взрыв газового баллона.

Шестерых пострадавших эвакуировали санавиацией в центральную городскую больницу Нового Уренгоя. Диагнозы – термические ожоги лица, грудной клетки, отравление угарным газом, закрытая черепно-мозговая травма.