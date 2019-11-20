06 Сентября 2020
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Последствия взрыва газового баллона в Иркутской области (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

В Иркутской области взорвался газовый баллон: разрушены пять частных домов

В иркутском селе Хомутово произошел взрыв газового баллона, разрушены пять частных домов. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 19 ноября в результате разгерметизации баллона загорелись гараж и автомобиль ВАЗ-2104.

В результате ЧП были повреждены также стоявшие по соседству дома, сообщает Regnum.

Так, один из них был разрушен, в остальных повреждены веранда, окна, двери, кровля, стены. Общая площадь разрушений - более 100 квадратных метров.

Последствия взрыва газового баллона в Иркутской области(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Последствия взрыва газового баллона в Иркутской области(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Ранее на Ямале во время сварки в дренажном колодца, которую делали сотрудники ООО "ЛенГазСпецстрой", произошел взрыв газового баллона.

Шестерых пострадавших эвакуировали санавиацией в центральную городскую больницу Нового Уренгоя. Диагнозы – термические ожоги лица, грудной клетки, отравление угарным газом, закрытая черепно-мозговая травма.

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В Иркутской области взорвался газовый баллон: разрушены пять частных домов

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Теги: газовый баллон, взрыв, иркутская область



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