Названа причина пожара в Тюменской области, где погибли две маленькие девочки

Следователи назвали причину смертельного пожара, случившегося в деревне Большой Остров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Напомним, пожар в частном доме деревне Большой Остров случился вечером 19 ноября. Дом площадью 42 "квадрата" был полностью охвачен огнем. В 20.36 огонь локализован, в 21.00 ликвидировано открытое горение. Во время разбора сгоревшего строения найдены тела девочек девяти и трех лет.

По версии следствия, предполагаемый виновник пожара готовил рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Во время переливания бензина из одной емкости в другую произошло возгорание паров воспламеняющейся жидкости. Начался пожар. Виновник и его сожительница успели спастись, однако погибли двое ее детей. Глава семейства госпитализирован с ожогами. Возбуждено уголовное дело.