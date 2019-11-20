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Происшествия Тюменская область
Пожар двое погибших детей Большой Остров (2019) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Названа причина пожара в Тюменской области, где погибли две маленькие девочки

Следователи назвали причину смертельного пожара, случившегося в деревне Большой Остров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР.

Напомним, пожар в частном доме деревне Большой Остров случился вечером 19 ноября. Дом площадью 42 "квадрата" был полностью охвачен огнем. В 20.36 огонь локализован, в 21.00 ликвидировано открытое горение. Во время разбора сгоревшего строения найдены тела девочек девяти и трех лет.

По версии следствия, предполагаемый виновник пожара готовил рабочую смесь для бензопилы возле газового котла. Во время переливания бензина из одной емкости в другую произошло возгорание паров воспламеняющейся жидкости. Начался пожар. Виновник и его сожительница успели спастись, однако погибли двое ее детей. Глава семейства госпитализирован с ожогами. Возбуждено уголовное дело.

Пожар двое погибших детей Большой Остров(2019)|Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

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Названа причина пожара в Тюменской области, где погибли две маленькие девочки

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Теги: деревня Большой Остров, пожар, гибель детей



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Ранее 20.11.2019 07:56 Мск В Тюменской области в огне погибли два маленьких ребенка

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