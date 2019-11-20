На Среднем Урале горел ангар со строительной спецтехникой: пожар тушили более трех часов

Во вторник поздно вечером в уральском городе Верхняя Салда произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 1000 кв.м сгорел металлический ангар со строительной спецтехникой на улице Евстигнеева. Огнем были повреждены 14 единиц спецтехники, специалистам удалось эвакуировать из ангара шесть из них и предотвратить распространение пожара на два примыкающих административных здания.

Как отметили в МЧС, тушение осложнялось низкой температурой воздуха и нахождением внутри большого количества емкостей с горюче-смазочными материалами. В течение 3,5 часов пожарные справились с огнем, пострадавших нет.

Точную причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.