06 Сентября 2020
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Пожаре в Верхней Салде по ул. Евстигнеева (2019) | Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На Среднем Урале горел ангар со строительной спецтехникой: пожар тушили более трех часов

Во вторник поздно вечером в уральском городе Верхняя Салда произошел крупный пожар.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на площади в 1000 кв.м сгорел металлический ангар со строительной спецтехникой на улице Евстигнеева. Огнем были повреждены 14 единиц спецтехники, специалистам удалось эвакуировать из ангара шесть из них и предотвратить распространение пожара на два примыкающих административных здания.

Пожаре в Верхней Салде по ул. Евстигнеева(2019)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как отметили в МЧС, тушение осложнялось низкой температурой воздуха и нахождением внутри большого количества емкостей с горюче-смазочными материалами. В течение 3,5 часов пожарные справились с огнем, пострадавших нет.

Точную причину возгорания сейчас устанавливают пожарные дознаватели.

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На Среднем Урале горел ангар со строительной спецтехникой: пожар тушили более трех часов

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Теги: ангар, пожар, МЧС



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