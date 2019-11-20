06 Сентября 2020
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Политика В России В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.turizm.ru

В Таллине потребовали вернуть "аннексированные Россией территории"

Россия должна вернуть Эстонии "аннексированные" территории, об этом заявил спикер парламента республики, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас.

По словам политика, "Россия забрала около 5% территории Эстонии, мы хотим вернуть обратно наши земли", сообщает РИА "Новости".

Так он прокомментировал слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева.

Он ранее сообщил, что Тартуский мирный договор не имеет юридической силы, поскольку Эстония вошла в состав СССР, пишет Regnum.

Таллин ссылается на этот документ при обсуждении ратификации пограничного договора между двумя странами.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. Согласно этому документу, Эстонии отходили земли в Ленинградской и Псковской областях. После Второй мировой войны все эти территории были возвращены России.

Прибалтика, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Россия(2014)|Фото:

Напомним, переговоры по новому пограничному договору между Россией и Эстонией начались в октябре 2012 года. В 2014 году министры иностранных дел России и Эстонии Сергей Лавров и Урмас Паэт подписали договоры о государственной границе и разграничении морских пространств.

Первоначально договор о госгранице был подписан еще в 2005 году. Но при ратификации договора эстонская сторона в одностороннем порядке включила в соответствующий закон ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией, что было воспринято Москвой как повод для территориальных претензий с эстонской стороны в будущем, и подписи РФ под договорами были отозваны.

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В Таллине потребовали вернуть "аннексированные Россией территории"

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Теги: эстония, россия, тартуский мирный договор



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