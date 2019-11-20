Прокуратура проверит информацию о нарушении прав ветерана труда, замерзающего в собственном доме из-за бездействия УК

В Челябинской области прокуратурой организована проверка информации о нарушении прав ветерана труда, замерзающего в собственном доме из-за бездействия управляющей компании.

Напомним, из-за прорыва трубы уже более месяца подтоплен дом пенсионерки. По словам женщины, сотрудники УК выезжали на место и фиксировали прорыв, однако аварию не устранили. В регионе в ближайшие дни прогнозируется похолодание до минус 20 градусов, и общественники опасаются, что пенсионерка рискует замерзнуть в доме, где полы уже вздулись из-за потопа.

"В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействия) должностных лиц органа местного самоуправления, ресурсоснабжающей организации по предоставлению коммунальных услуг в полном объеме". – сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.