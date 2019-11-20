06 Сентября 2020
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Экономика Челябинская область
бюджет (2016) | Фото: novosaratovka.spb.ru

Доходы бюджета Челябинской области будут снижаться вместе с уровнем дефицита

26 ноября в Законодательном собрании Челябинской области пройдут публичные слушания по проекту бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. В документе есть ряд особенностей, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно прогнозу, общий объем доходной части в следующем году вырастет и составит 175 млрд 433 млн руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений из вышестоящего бюджета РФ в сумме 35 млрд 348 млн руб.

В 2020 году объем расходов областного бюджета Челябинской области составит 197 млрд 439 млн руб. Дефицит бюджета окажется на рекордном за последние несколько лет уровне – свыше 22 млрд руб. По проекту документа, впрочем, предусмотрено снижение дефицита бюджета в 2021 году до 9 млрд 57 млн, а через год – до 3 млрд 382 млн руб. Снизятся в 2021-2022 гг. также и доходы бюджета.

Меняется схема распределения доходов от продажи земельных участков и недвижимости, которые сегодня находятся в федеральной собственности, но расположены в границах городских округов и которыми распоряжается исполнительная власть региона. Согласно предложенному проекту бюджета, теперь 50% вырученных средств пойдет в областную казну, а 50% - в бюджеты муниципальных образований.

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Доходы бюджета Челябинской области будут снижаться вместе с уровнем дефицита

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Теги: Бюджет Челябинской области, бюджетный дефицит, доходы



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