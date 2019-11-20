06 Сентября 2020
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Общество В России
шум, штрафы (2016) | Фото:ecohouse-eg.com

Сенаторы предлагают установить единый штраф за нарушение тишины ночью

Совет Федерации выступил с инициативой штрафовать россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на письмо в адрес комиссии по разработке документа.

Для этого Совфед с учетом позиции регионов предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП.

Речь идет о нарушении тишины в том числе с 23:00 до 7:00. Наказанием станет штраф в размере от одной до 3 тыс. рублей для физического лица.

Уточняется, что речь идет о "любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан".

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, региональные власти должны заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть субъектов, в остальных законы о тишине приняты, но не работают.

В 2017 году в Государственную думу был внесен проект закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в части установления ответственности за нарушение покоя граждан и тишины в ночное время". Инициаторами стали члены фракции ЛДПР.

Предлагалось взимать штраф за шумные действия с 22.00 до 06.00 не только в жилых домах, но и в гостиницах, общежитиях, объектах социального назначения (в том числе объектах здравоохранения, образования), в жилых зонах и на территориях объектов социального назначения.

В пояснительной записке говорилось: несмотря на то, что во многих Кодексах об административных правонарушениях субъектов РФ установлена ответственность за нарушение тишины, на практике реализовать в полной мере нормы регионального законодательства, как правило, не удается. Главным образом из-за того, что статус должностных лиц региональных административных структур существенно отличается от статуса сотрудников полиции.

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Сенаторы предлагают установить единый штраф за нарушение тишины ночью

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Теги: ночное время, тишина, шумное поведение



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