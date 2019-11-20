В Челябинске суд не удовлетворил иск экс-депутата гордумы от КПРФ, обжаловавшего итоги голосования на выборах в райсовет

Советский районный суд Челябинска отказал в удовлетворении административного иска экс-депутата гордумы от КПРФ Константина Нациевского об оспаривании итогов голосования на избирательном участке. Соответствующее информация опубликована на сайте суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Константин Нациевский баллотировался по 17 избирательному округу в Советском районе. По итогам голосования победила кандидат от "СР" Оксана Боярская, набрав 625 голосов. Коммунист занял второе место (572 голоса).

В начале октября коммунист обжаловал в суд итоги голосования на выборах в райсовет.