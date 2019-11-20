После губернаторского нагоняя в Кургане завершили ремонт фонтана в парке Победы

В Кургане в парке Победы завершили ремонт фонтана в центральной части, об этом сообщил на своей странице "Вконтакте" глава города Андрей Потапов.

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На фонтане появилась новая звезда, старую установят в пригороде Кургана - в детском лагере имени Островского, написал глава города.

"На зиму объект будет законсервирован. Пусконаладку произведем в апреле. Тогда же можно будет полюбоваться и новой подсветкой, которая на зиму будет убрана на хранение", - написал Потапов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен тем, что ремонт фонтана идет медленно и подрядчик сорвал все сроки. Шумков отметил, что на подрядчиков, допустивших срыв сроков, должны быть наложены штрафные санкции.