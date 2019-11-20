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Общество Курганская область
звезда, парк Победы (2019) | Фото: vk.com, Андрей Потапов

После губернаторского нагоняя в Кургане завершили ремонт фонтана в парке Победы

В Кургане в парке Победы завершили ремонт фонтана в центральной части, об этом сообщил на своей странице "Вконтакте" глава города Андрей Потапов.
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"На зиму объект будет законсервирован. Пусконаладку произведем в апреле. Тогда же можно будет полюбоваться и новой подсветкой, которая на зиму будет убрана на хранение", - написал Потапов.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков остался недоволен тем, что ремонт фонтана идет медленно и подрядчик сорвал все сроки. Шумков отметил, что на подрядчиков, допустивших срыв сроков, должны быть наложены штрафные санкции.

звезда, парк Победы(2019)|Фото:vk.com Андрей Потапов

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После губернаторского нагоняя в Кургане завершили ремонт фонтана в парке Победы

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Теги: Андрей Потапов, звезда, парк Победы, Курган, ремонт, фонтан



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