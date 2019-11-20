В Тюменской области в огне погибли два маленьких ребенка

Пожар в одной из деревень Ишимского района стал причиной смерти двух маленьких детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

Пожар в частном доме деревне Большой Остров случился вечером 19 ноября. Дом площадью 42 "квадрата" был полностью охвачен огнем. В 20.36 огонь локализован, в 21.00 ликвидировано открытое горение.

Во время разбора сгоревшего строения найдены тела 9- и 3-летнего детей. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых газовых (бензиновых) устройств.