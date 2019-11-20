06 Сентября 2020
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Происшествия Тюменская область
Пожар двое погибших детей Большой Остров (2019) | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюменской области в огне погибли два маленьких ребенка

Пожар в одной из деревень Ишимского района стал причиной смерти двух маленьких детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.
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Пожар в частном доме деревне Большой Остров случился вечером 19 ноября. Дом площадью 42 "квадрата" был полностью охвачен огнем. В 20.36 огонь локализован, в 21.00 ликвидировано открытое горение.

Во время разбора сгоревшего строения найдены тела 9- и 3-летнего детей. Предварительная причина пожара – нарушение правил эксплуатации бытовых газовых (бензиновых) устройств.

Пожар двое погибших детей Большой Остров(2019)|Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

Пожар двое погибших детей Большой Остров(2019)|Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

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В Тюменской области в огне погибли два маленьких ребенка

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Теги: деревня Большой Остров, пожар, гибель детей



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Развитие сюжета:

Ранее 20.11.2019 09:29 Мск Названа причина пожара в Тюменской области, где погибли две маленькие девочки

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