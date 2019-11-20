Уехала в неизвестном направлении: в Екатеринбурге пропала 37-летняя женщина

В Екатеринбурге пропала женщина. Перед исчезновением она поймала машину.

Как сообщили Накануне.RU в поисковом отряде "Прорыв", разыскивается 37-летняя Юлия Григорьева. Она пропала в понедельник, 18 ноября.

Приметы: рост 160 см, худощавое телосложение, серо-голубые глаза, темные волосы средней длины. На момент пропажи была одета: оранжевая куртка с синими вставками, черная шапка, синие джинсы, черные ботинки, с собой была дамская сумка.

Во время розыска выяснилось, что перед исчезновением Юлия поймала машину и уехала в неизвестном направлении.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Григорьевой, следует звонить заместителю руководителя отряда "Прорыв" Марии по телефону 8-900-203-6662, либо по линии 02.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Екатеринбурге пропала 31-летняя Марина Головина. Спустя несколько дней женщину нашли в следственном изоляторе: оказалось, что ей дали тюремный срок за кражу.