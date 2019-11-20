В правительстве РФ сэкономят 100 млрд рублей за счет интернета

Переход на конкурсную основу при подключении социальных объектов России к скоростному интернету позволит сэкономить 96 млрд руб. бюджетных средств до конца 2024 года.

Как сообщил вице-премьер Максим Акимов, подключение к Сети школ, больниц и других муниципальных учреждений является целью национального проекта по развитию цифровой экономики в стране. Как отметил вице-премьер, сэкономленные средства будут направлены "на реализацию первоочередных задач", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, кабмин РФ поручил федеральным ведомствам выделить наиболее важные национальные проекты в 10 отстающих регионах.

Чтобы решить самые острые проблемы им будет выделено дополнительно около 100 млрд руб. на ближайшие пять лет, сообщил вице-премьер Виталий Мутко.

Более активно поддерживать эти регионы, в том числе их стройки, предложил министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас федеральный бюджет финансирует почти полностью стройки по нацпроектам, но реальная стоимость может оказаться выше первоначальной.