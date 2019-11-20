Депутаты приняли проект о предустановке российского ПО

В Госдуме во втором чтении одобрен проект закона о предустановке российского программного обеспечения на некоторые виды техники перед их продажей.

Отечественное ПО будут устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры Smart TV. Теперь кабмину РФ предстоит сформировать полный список устройств и перечень подходящих для использования российских программ.

Как ожидается, закон вступит в силу с 1 июля 2020 года, сообщает телеканал "Звезда".

Предполагается, что такое ограничение поможет защитить российских производителей ПО от иностранных конкурентов. Концепцию о предустановке приложений представила в начале этого года Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Как считают в антимонопольной службе, глобальные компании, используя практику связывания продуктов, получили конкурентное преимущество для продвижения собственных приложений и сервисов.