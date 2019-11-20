06 Сентября 2020
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Происшествия В России
(2019) | Фото: Управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Названы главные причины смертельных ДТП на российских дорогах

Большинство жителей России погибает в автоавариях на встречной полосе.

Как рассказал начальник Госавтоинспекции Михаил Черников, каждое третье дорожно-транспортное происшествие с жертвами происходит именно по этой причине. Около 25% аварий связаны с вождением в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Данную статистику Черников охарактеризовал как "страшную", сообщает РИА "Новости".

Ранее впецпосланник генсека ООН по безопасности дорожного движения Жан Тодт рассказал об основных причинах высокой смертности при дорожно-транспортных происшествиях недостаточное образование, езду за рулем в нетрезвом виде и использование смартфона во время вождения.

Тодт предложил внедрять знания о безопасности дорожного движения со школьных лет, чтобы дети, в том числе передавали ее своим родителям.

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Названы главные причины смертельных ДТП на российских дорогах

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Теги: ДТП, аварии



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