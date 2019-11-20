Проект бюджета на 2020 год принят во втором чтении

Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Документ свёрстан с учётом профицита в 0,8% ВВП в 2020 году, 0,5% ВВП еще через год и 0,2% ВВП — в 2022 году. Доходы прогнозируются на уровне 20,379 трлн руб. в 2020 году, 21,246 трлн в 2021-м и 22,058 трлн в 2022 году.

Расходы в абсолютном выражении составят 19,503 трлн в 2020 году, 20,634 трлн спустя год и 21,763 в 2022 году.

Бюджет сверстан исходя из стоимости нефти в $42 за баррель. Экономисты раскритиковали проект бюджета за излишний оптимизм экономического прогноза.

Согласно базовому прогнозу на 2020–2022 годы, рост ВВП в 2020 году составит 1,7% и 3,1–3,2% в последующие годы. Это нереально из-за замедления внешнего спроса, сообщает news.ru.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что федеральный бюджет будет ориентирован на социальную сферу. Будет оказана поддержка рождаемости, помощь малоимущим семьям и устранены проблемы в сфере здравоохранения.

"Расходы на развитие социальной сферы занимают самую значительную долю бюджета, можно с полным основанием говорить, что этот бюджет — он должен быть социально ориентированным", — сказал премьер-министр. Он отметил, что почти по всем направлениям есть национальные проекты, на которые выделены значительные суммы.

Также продолжится работа по улучшению работы поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов.

Также Медведев анонсировал рост расходов на поддержку демографической сферы. Говоря о вопросах социальной защиты населения, глава кабмина сказал, что власти сосредоточатся на поддержке многодетных семей, пенсионеров и инвалидов.