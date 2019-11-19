06 Сентября 2020
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Политика В России
Евро-2016, финал (2016) | Фото:twitter.com

В России отреагировали на заявления британской прессы о возможном лишении Санкт-Петербурга права на проведение матчей ЧЕ по футболу

В России ответили на сообщения британских журналистов о том, что матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге могут "заблокировать" из-за якобы несоответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

Глава оргкомитета российской части предстоящего чемпионата Алексей Сорокин отметил, что такие решения принимает лишь УЕФА, но никак не иностранные журналисты.

По его словам, WADA не сделала по этому поводу никаких заявлений, а соглашение о проведении серии матчей европейского футбольного первенства в "северной столице" принимает заключено с УЕФА, а никак не с WADA.

"Почему-то как у нас значимые мероприятия, которые мы успешно проводим, появляется угроза, что у нас что-то отнимут", - отметил Сорокин.

Ранее стало известно, что матчи юбилейного чемпионата Европы по футболу в честь 60-летия турнира пройдут в 11 странах Европы. Одним из 11 городов, в которых пройдут матчи Евро-2020, стал Санкт-Петербург. Он примет три матча группового этапа и один четвертьфинал.

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В России отреагировали на заявления британской прессы о возможном лишении Санкт-Петербурга права на проведение матчей ЧЕ по футболу

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Теги: WADA, РУСАДА, Санкт-Петербург, Евро-2020, футбол, Алексей Сорокин



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