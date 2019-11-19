Олег Ляшко взят на поруки

Бориспольский городской районный суд постановил взять на поруки известного украинского политика, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который под личное обязательство останется на свободе на время проведения расследования. Такое решение судья огласил вечером 19 ноября по "делу Ляшко".

Политическая деятельность Ляшко, однако, стала лишь косвенной причиной преследования. Официально главная причина - нанесение телесных повреждений депутату Рады от "Слуги народа" и главе комитета Рады по энергетике Андрею Герусу. Инцидент произошел 6 ноября в аэропорту "Борисполь". Ляшко, тыча пальцем в грудь Герусу, очень эмоционально обвинял его в предательстве. Между ними произошла небольшая драка, которую только с натяжкой можно назвать нанесением телесных повреждений.

Перед этим Герус пролоббировал поправку о возобновлении импорта электроэнергии из России, что невыгодно олигарху Ринату Ахметову, на которого, как считается, работал Ляшко, хотя Ахметов ранее прекратил его финансирование. Герус же продвигает интересы другого олигарха - Игоря Коломойского, которому, напротив, выгодна дешевая электроэнергия, так как производство на его предприятиях энергоемкое.

На суде Ляшко заявил, что судить нужно Геруса за госизмену, так как он помогает России и продвигает снятие антироссийских санкций.

"В чем вы меня обвиняете? В том, что я борюсь против [главы "Роснефти" Игоря] Сечина, против безработицы на Украине? Таких, как Герус, раньше расстреливали решением военно-полевого суда. Но у нас судят меня, потому что такую команду дал лично [генрокурор Руслан] Рябошапка. Причина посадить меня одна - продолжать грабить людей посредством тарифов, распродавать землю", - эмоциально заявил Ляшко.

В мае Герус обвинял Ахметова в том, что тот проводит через правительство выгодные для себя решения в энергетике. Поэтому подоплекой конфликта стали передел сфер влияния в энергетике.