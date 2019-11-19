Олег Ляшко взят на поруки

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР Украина
Олег Ляшко (2014) | Фото:

Олег Ляшко взят на поруки

Бориспольский городской районный суд постановил взять на поруки известного украинского политика, лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, который под личное обязательство останется на свободе на время проведения расследования. Такое решение судья огласил вечером 19 ноября по "делу Ляшко".
Читайте также:

Политическая деятельность Ляшко, однако, стала лишь косвенной причиной преследования. Официально главная причина - нанесение телесных повреждений депутату Рады от "Слуги народа" и главе комитета Рады по энергетике Андрею Герусу. Инцидент произошел 6 ноября в аэропорту "Борисполь". Ляшко, тыча пальцем в грудь Герусу, очень эмоционально обвинял его в предательстве. Между ними произошла небольшая драка, которую только с натяжкой можно назвать нанесением телесных повреждений.

Перед этим Герус пролоббировал поправку о возобновлении импорта электроэнергии из России, что невыгодно олигарху Ринату Ахметову, на которого, как считается, работал Ляшко, хотя Ахметов ранее прекратил его финансирование. Герус же продвигает интересы другого олигарха - Игоря Коломойского, которому, напротив, выгодна дешевая электроэнергия, так как производство на его предприятиях энергоемкое.

На суде Ляшко заявил, что судить нужно Геруса за госизмену, так как он помогает России и продвигает снятие антироссийских санкций.

"В чем вы меня обвиняете? В том, что я борюсь против [главы "Роснефти" Игоря] Сечина, против безработицы на Украине? Таких, как Герус, раньше расстреливали решением военно-полевого суда. Но у нас судят меня, потому что такую команду дал лично [генрокурор Руслан] Рябошапка. Причина посадить меня одна - продолжать грабить людей посредством тарифов, распродавать землю", - эмоциально заявил Ляшко.

В мае Герус обвинял Ахметова в том, что тот проводит через правительство выгодные для себя решения в энергетике. Поэтому подоплекой конфликта стали передел сфер влияния в энергетике.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Олег Ляшко взят на поруки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Олег Ляшко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети