В ЗАТО Снежинск больной с инфарктом два часа ждал скорую, которая должна была транспортировать его в Челябинск

В ЗАТО Снежинск больной с инфарктом два часа ждал машину скорой помощи, чтобы его транспортировали в кардиологическую больницу Челябинска.

Инцидент произошел в конце октября. Мужчине стало плохо на работе, он обратился в медсанчасть № 15, но там не оказалось нужного оборудования и пациента решили отправить в Челябинск. Однако машину скорой помощи пришлось ждать два часа. В результате мужчину доставили в кардиологическую больницу в тяжелом состоянии.

Это не первый случай, связанный с плохим медицинским обслуживанием в закрытых территориях региона. Так, в октябре в Снежинске пожилой мужчина не смог попасть на прием к кардиологу из-за отсутствия талонов. Вечером состояние мужчины ухудшилось, родственники вызвали скорую, но в больнице он скончался.

"Мы считаем, что по всем озвученным фактам необходимо провести проверку. Нюанс в том, что в закрытых городах сложная система управления медицинскими учреждениями, их курирует Федеральное медико-биологическое агентство, а не областной минздрав. Вероятно, это замедляет управленческий процесс и препятствует принятию оперативных решений", - считает эксперт ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.

Общественники просят власти Челябинской области взять ситуацию с медобслуживанием в закрытых городах на контроль. Они отмечают, что в Снежинске нет минимального оборудования для спасения больных-сердечников, в Озерске 700 врачей в прошлом году остались без зарплат, в августе 2019 г. стали массово увольняться хирурги в медсанчасти закрытого города Трехгорного.

Добавим, что ЗАТО Озерск, Снежинск и Трехгорный являются городами присутствия предприятий госкорпорации "Росатом".