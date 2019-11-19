В Челябинске прокуратура обжалует снижение до 10 млн рублей штрафа экс-министру здравоохранения Тесленко

В Челябинске прокуратура обжалует решение суда о снижении размера штрафа бывшему министру здравоохранения региона Виталию Тесленко, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Напомним, 15 ноября Ленинский районный суд частично удовлетворил ходатайство адвоката об освобождении Тесленко от дополнительного наказания в виде штрафа. Сумма штрафа снижена с 60 млн до 10 млн рублей.

"В настоящее время постановление суда не вступило в законную силу. Прокуратурой района указанное решение суда будет обжаловано в вышестоящую инстанцию в установленные законом сроки", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, Виталий Тесленко был осужден в 2014 году на семь лет колонии со штрафом в 300 млн рублей за взятки. Однако в сентябре 2017 года экс-министр вышел из мест лишения свободы по УДО.

Сумма штрафа неоднократно снижалась с 300 млн руб. до 70 млн руб. За весь период отбывания наказания экс-министр выплатил чуть более 10 млн руб. В августе прошлого года Ленинский районный суд города частично удовлетворил ходатайство адвоката, снизив штраф с 60 млн руб. до 5 млн руб. Однако прокуратура оспорила решение суда. В октябре Челябинский областной суд позицию прокурора поддержал.