05 Сентября 2020
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Экономика В России
(2006) | Фото: Станислав Рослов www.itogi.ru

Число просрочек по кредитам возросло в России

В России 40 миллионов человек должны банкам, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Как говорится в исследовании, четверть должников в стране просрочили выплаты по кредитам более чем на 90 дней, всего таких заемщиков уже 10 млн. При этом с января по сентябрь их число выросло на 4%.

В 60% случаев причина просрочек заключается в финансовых трудностях заемщиков, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, на 1 октября совокупная долговая нагрузка населения (отношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу) по всем видам кредитов достигла 10,6%. Это самый высокий уровень с июля 2012 года.

Финансовая нагрузка растет в основном из-за необеспеченных потребительских кредитов. С начала года банки смягчили требования для выдачи ссуд, в результате чего выросло количество займов, которые выдаются клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.

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Число просрочек по кредитам возросло в России

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Теги: кредиты, долги, просрочка



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