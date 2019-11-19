В Тюмени экс-госслужащая, претендовавшая на "Девушку года" от "Playboy", продала ипотечную квартиру из-за долгов

В Тюмени бывшая госслужащая Анна Ануфриева, потерявшая работу после участия в конкурсе "Девушка года" от "Playboy", из-за долгов продала квартиру, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об участии Ануфриевой в конкурсе стало известно в июле. Она писала, что ей 27 лет, параметры – 89/69/97. Конкурсантка "увлечена собой и тем, что нравится". За плечами у неё 10 лет учёбы в музыкальной школе по классу фортепиано, она владеет немецким языком, собирает свою библиотеку, в которой уже 150 книг, а также пишет стихи, мечтая издать сборник. Кроме того, она занимается спортом и хочет переехать в Европу. Позже выяснилось, что она покинула госслужбу.

О продаже жилья, купленного в ипотеку, она сообщила в своем блоге еще в августе. "У меня колоссальный долг за ипотеку, заканчивается кредитка, чем ее перекрывать я не знаю, я продаю квартиру и очень срочно, кстати, по первой причине! Мне негде будет жить. Ни работы, ни парня, ни квартиры", - писала девушка. По ее словам, работодатели отказывают ей из-за участия в скандальном конкурсе.

На днях бывшая чиновница выложила новый пост о том, что квартира успешно продана: "Когда я увидела ее, сразу поняла, что она должна быть моей. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим. Прости, что я где то была небрежной, это от того, что я слабая и многое не умею, особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти", - написала Ануфриева.