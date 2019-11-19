В Тюмени экс-госслужащая, претендовавшая на "Девушку года" от "Playboy", продала ипотечную квартиру из-за долгов

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Анна Ануфриева Девушка года Тюмень (2019) | Фото: playboyrussia.com

В Тюмени экс-госслужащая, претендовавшая на "Девушку года" от "Playboy", продала ипотечную квартиру из-за долгов

В Тюмени бывшая госслужащая Анна Ануфриева, потерявшая работу после участия в конкурсе "Девушка года" от "Playboy", из-за долгов продала квартиру, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, об участии Ануфриевой в конкурсе стало известно в июле. Она писала, что ей 27 лет, параметры – 89/69/97. Конкурсантка "увлечена собой и тем, что нравится". За плечами у неё 10 лет учёбы в музыкальной школе по классу фортепиано, она владеет немецким языком, собирает свою библиотеку, в которой уже 150 книг, а также пишет стихи, мечтая издать сборник. Кроме того, она занимается спортом и хочет переехать в Европу. Позже выяснилось, что она покинула госслужбу.

О продаже жилья, купленного в ипотеку, она сообщила в своем блоге еще в августе. "У меня колоссальный долг за ипотеку, заканчивается кредитка, чем ее перекрывать я не знаю, я продаю квартиру и очень срочно, кстати, по первой причине! Мне негде будет жить. Ни работы, ни парня, ни квартиры", - писала девушка. По ее словам, работодатели отказывают ей из-за участия в скандальном конкурсе.

На днях бывшая чиновница выложила новый пост о том, что квартира успешно продана: "Когда я увидела ее, сразу поняла, что она должна быть моей. Она слышала все мои слёзы, мысли, песни и мой смех. Принимала меня и защищала. Моя первая квартира. Мой проект и моя душа. Каждая частичка и каждый твой уголок мною любим. Прости, что я где то была небрежной, это от того, что я слабая и многое не умею, особенно просить чьей-то помощи. Спасибо тебе за все. Ты навсегда в моей памяти", - написала Ануфриева.

Анна Ануфриева Девушка года Тюмень(2019)|Фото: playboyrussia.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Тюмени экс-госслужащая, претендовавшая на "Девушку года" от "Playboy", продала ипотечную квартиру из-за долгов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Анна Ануфриева, девушка года, Playboy, кастинг, закрытая вечерина



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.07.2019 07:29 Мск "Playboy" пригласил на кастинг экс-чиновницу из Тюмени, потерявшую работу после участия в конкурсе "Девушка года"
Ранее 04.07.2019 15:22 Мск Тюменская чиновница, претендовавшая на "Девушку года" в "Playboy", покинула госслужбу
Ранее 16.05.2019 14:04 Мск "Госслужащая, могу достать языком до кончика носа". Тюменская чиновница решила стать "Девушкой года" по версии Playboy

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети