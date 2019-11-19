Турция может возобновить операцию в Сирии

Турция может продолжить военную операцию в Турции, если РФ и Америка не выполнят обязательств по отводу курдских формирований из зоны безопасности.

В МИД Турции считают, что Москва и Вашингтон свои обязательства в этом отношении пока не выполнили и курдские формирования остаются в 30-километровой буферной зоне.

Как сообщает Infox, ранее глава Минобороны РФ Шойгу объявил о досрочном отводе курдов из зоны безопасности. Стартовали разведывательные полеты и разминирование на маршрутах турецко-российского контроля.