05 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область Тюменская область
айфон (2008) | Фото: anapanews.ru

Курганцев, живущих в Тюмени, будут судить за мошенничество с деньгами банковских клиентов

В Тюмени будут судить жителей Кургана за мошенничество с деньгами клиентов банков.

Осенью прошлого года одна из обвиняемых работала кредитным специалистом в магазинах бытовой техники. С конца декабря прошлого года по январь этого она оформляла заявку на кредит от имени клиентов магазина на покупку товаров - в основном, на покупку айфонов.

Для заполнения анкет злоумышленница использовала данные клиентов магазина без их согласия, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Роли приобретателей исполняли сожитель женщины и ее подруга. После того, как кредиты одобрялись, злоумышленники забирали из магазина выбранный товар, продавали его, а вырученные деньги делили между собой.

Общий ущерб от их действий составил около 500 тыс. руб.

Вину обвиняемые признали полностью.

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Курганцев, живущих в Тюмени, будут судить за мошенничество с деньгами банковских клиентов

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Теги: Курган, Тюмень, мошенничество, банки, клиенты,



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