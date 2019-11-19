Курганцев, живущих в Тюмени, будут судить за мошенничество с деньгами банковских клиентов

В Тюмени будут судить жителей Кургана за мошенничество с деньгами клиентов банков.

Осенью прошлого года одна из обвиняемых работала кредитным специалистом в магазинах бытовой техники. С конца декабря прошлого года по январь этого она оформляла заявку на кредит от имени клиентов магазина на покупку товаров - в основном, на покупку айфонов.

Для заполнения анкет злоумышленница использовала данные клиентов магазина без их согласия, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Роли приобретателей исполняли сожитель женщины и ее подруга. После того, как кредиты одобрялись, злоумышленники забирали из магазина выбранный товар, продавали его, а вырученные деньги делили между собой.

Общий ущерб от их действий составил около 500 тыс. руб.

Вину обвиняемые признали полностью.