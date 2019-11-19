Отец Хабиба Нурмагомедова подумывает стать многоженцем

Отец и тренер бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап (56) заявил о намерении стать многоженцем. Иначе истолковать его слова сложно: "Еще три места свободных: одна жена есть, вторая намечается, третья... Не знаю, будет ли. Всевышний обращается к мужчинам: берите в жены двух, трех, четырех. А одна может быть и у инвалида" (цитата по Super.Ru).

Стоит отметить, что Семейный кодекс РФ действует и на территории Дагестана, где живет и работает Абдулманап, и он (закон) запрещает в России многоженство.

О личной жизни Нурмагомедовых известно немного. У Хабиба есть братья – Магомед и Абубакар, мать бойца зовут Фатима. Недавно Абдулманап обмолвился, что Хабиб скоро в третий раз станет отцом.