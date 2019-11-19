Эрдоган: Турция выполнит контракт по С-400

Турция не отступит в вопросе приобретения российских ЗРК С-400. Об этом президент Турции Реджеп Эрдоган заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу.

Как сообщает ТАСС, Трамп признал право Турции на этот шаг. При этом Эрдоган заявил, что если разногласия по поставкам истребителей F-35 продолжатся, то Турция будет вынуждена удовлетворить свои потребности у других.

Ранее в Вашингтоне решили не продавать новейшие истребители Анкаре, если та не откажется от закупки российских систем ПВО.

Контракт на поставку С-400 Турции в размере 2,5 млрд долларов предполагает также передачу турецкой стороне некоторых технологий.

Ранее Рособоронэкспорт отчитался о досрочном выполнении поставок этих ЗРК.