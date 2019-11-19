В Нижнем Тагиле прокуратура пытается через суд закрыть цинковый завод

Во вторник, 19 ноября, в Тагилстроевском районном суде состоялось слушание по иску Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры к ООО "ГСД-Р", которое добывает вельц-оксид цинка из отходов металлургического производства.

Иск был зарегистрирован в суде 15 октября, а сегодня состоялось предварительное слушание. На нем надзорное ведомство потребовало приостановить деятельность предприятия до получения необходимых разрешительных документов. Было отмечено, что на производстве в ходе проверки обнаружилась масса нарушений.

Однако на самом предприятии заявляют, что проверяющие не проводили анализ готовой продукции и замеры выбросов.

Как сообщили Накануне.RU в суде, в итоге заседание было отложено. Следующее состоится через месяц - 18 декабря.