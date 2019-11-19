С 2020 года врачей будут премировать за выявление онкологических заболеваний

С 1 января 2020 года российские врачи будут получать стимулирующие выплаты за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профосмотров населения. Соответствующий законопроект 19 ноября в третьем, окончательном чтении приняла Госдума.

Документ предусматривает межбюджетные трансферты территориальным фондам ОМС в 2020-2022 годах.

В октябре 2019 года правительство России выделило дополнительные 50 млрд руб. на борьбу с онкологическими заболеваниями. Программа будет профинансирована в рамках нацпроекта "Здравоохранение".