Деньги направят на подготовку города к зиме. Бюджет Челябинска пополнился на 1,6 млрд рублей

Бюджет Челябинска пополнился на 1,6 млрд рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов. Соответствующие поправки в городскую казну одобрили депутаты гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них 167,5 млн руб. направлено на подготовку города к зиме, 113 млн руб. – на капитальный ремонт тепловых сетей водоотведения, еще 154,7 млн руб. выделено на реконструкцию и капремонт котельных, систем водо- электро- и теплоснабжения, и прочие расходы.

На строительство жилых помещений для переселения граждан из ветхо-аварийного жилья направят 94 млн руб., а на строительство двух детских садов – 92 млн руб.

Также средства выделены на благоустройство дворов (2,6 млн руб.), Семейного сквера у пруда Девичьи слезы в Ленинском районе (5млн руб.) и на реконструкцию, благоустройство и наружное освещение аллеи им. Евгения Овчинникова в Тракторозаводском районе и строительство тротуарно-пешеходной сети в новом жилом микрорайоне Чурилово (3,5 млн руб.).