Деньги направят на подготовку города к зиме. Бюджет Челябинска пополнился на 1,6 млрд рублей

05 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Челябинская городская дума, голосование (2019) | Фото: Накануне.RU

Деньги направят на подготовку города к зиме. Бюджет Челябинска пополнился на 1,6 млрд рублей

Бюджет Челябинска пополнился на 1,6 млрд рублей за счет поступления межбюджетных трансфертов. Соответствующие поправки в городскую казну одобрили депутаты гордумы, передает корреспондент Накануне.RU.

Из них 167,5 млн руб. направлено на подготовку города к зиме, 113 млн руб. – на капитальный ремонт тепловых сетей водоотведения, еще 154,7 млн руб. выделено на реконструкцию и капремонт котельных, систем водо- электро- и теплоснабжения, и прочие расходы.

На строительство жилых помещений для переселения граждан из ветхо-аварийного жилья направят 94 млн руб., а на строительство двух детских садов – 92 млн руб.

Также средства выделены на благоустройство дворов (2,6 млн руб.), Семейного сквера у пруда Девичьи слезы в Ленинском районе (5млн руб.) и на реконструкцию, благоустройство и наружное освещение аллеи им. Евгения Овчинникова в Тракторозаводском районе и строительство тротуарно-пешеходной сети в новом жилом микрорайоне Чурилово (3,5 млн руб.).

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Деньги направят на подготовку города к зиме. Бюджет Челябинска пополнился на 1,6 млрд рублей

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бюджет Челябинска, депутаты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети