Стала известна дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским

Определена дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским.

Напомним, о смерти автора, чьи произведения издавались за границей и были отмечены самим Борисом Стругацким, стало известно в понедельник. Сахновский являлся членом Союза писателей России и, несмотря на всемирную известность, проживал в Екатеринбурге.

Как сообщил в своем Facebook друг Сахновского, литератор Евгений Касимов, прощание с Игорем состоится в четверг, 21 ноября, с 13 до 14 часов. Оно пройдет в доме прощания "Вознесение" (ул. Серафимы Дерябиной, 41а).

Ранее знакомые Сахновского рассказали Накануне.RU, что тот скончался из-за проблем с сердцем.