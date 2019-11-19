05 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Игорь Сахновский (2019) | Фото: facebook.com/feodor.eremeyev

Стала известна дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским

Определена дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским.

Напомним, о смерти автора, чьи произведения издавались за границей и были отмечены самим Борисом Стругацким, стало известно в понедельник. Сахновский являлся членом Союза писателей России и, несмотря на всемирную известность, проживал в Екатеринбурге.

Как сообщил в своем Facebook друг Сахновского, литератор Евгений Касимов, прощание с Игорем состоится в четверг, 21 ноября, с 13 до 14 часов. Оно пройдет в доме прощания "Вознесение" (ул. Серафимы Дерябиной, 41а).

Ранее знакомые Сахновского рассказали Накануне.RU, что тот скончался из-за проблем с сердцем.

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Стала известна дата прощания с уральским писателем Игорем Сахновским

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Теги: Сахновский, прощание, писатель



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