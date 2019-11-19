Названы имена, обладатели которых чаще всего становятся виновниками ДТП

Названы мужские и женские имена, обладатели которых чаще других становятся виновниками аварий на дорогах России. К таким выводам пришли аналитики "АльфаСтрахование", изучив страховые случаи с клиентами по ОСАГО.

Согласно данным страховой компании за первое полугодие 2019 г., среди мужчин чаще всего виновниками аварий становились водители с именами: Даниил (17,7% от всех застрахованных с таким именем попали в аварию), Давид (15,4%), Карен (15,2%), Армен (15%) и Никита (12,9%). Также нередко виновниками могли стать Данил (12,3%), Тимур (11,3%), Семен (11,2%), Глеб (11%) и Кирилл (10,8%).

Среди женщин опасно встречаться на дороге было с Кариной (13%), Ангелиной (12,8%), Валерией (12,1%), Дарьей (11,5%) и Кристиной (11,4%). Замыкают десятку женщины по имени Регина (11,3%), Диана (11,2%), Елизавета (11%), Полина (10,8%) и Ксения (10,7%).

"Чаще всего, виновниками аварий становятся молодые водители в возрасте 18-19 лет. Это наиболее высокоаварийный сегмент, поэтому водители данной категории, как правило, имеют наиболее высокий тариф по ОСАГО. Примерно к 20-25 годам, согласно статистике, вероятность попадания в ДТП снижается в два раза, а после 40 лет – в 3-4 раза", – отмечает Иван Горлов, руководитель управления аналитики, тарификации и автоматизации розничных видов страхования "АльфаСтрахование".