05 Сентября 2020
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Яндекс Yandex (2014) | Фото:

Сбербанк может продать "Яндексу" его "золотую акцию" за 1 евро

Сбербанк с высокой долей вероятности продаст "Яндексу" "золотую акцию" компании по номинальной стоимости - в 1 евро, сообщил в ходе телефонной конференции первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис.

Сбербанк приобрел "золотую акцию" "Яндекса" в 2009 году за 1 евро. Она дает право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании, напоминает ТАСС.

"Мы сегодня на правлении будем этот вопрос рассматривать, и с высочайшей вероятностью, я думаю, в ближайшее время примем решение о том, чтобы согласиться с их ["Яндекса"] предложением и также по номинальной стоимости, как мы ее покупали, продать им обратно нашу "золотую акцию" для того, чтобы они могли реализовать ту конструкцию, о которой они вчера объявили", - сказал Хасис.

Напомним, ранее стало известно, что "Яндекс" реформирует корпоративную структуру управления. Будет создан Фонд общественных интересов, которому и планируется передать "золотую акцию". В функции некоммерческого фонда будет входить согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран.

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Сбербанк может продать "Яндексу" его "золотую акцию" за 1 евро

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Теги: сбербанк, яндекс, золотая акция, фонд общественных интересов



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