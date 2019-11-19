Суд признал недействительным аукцион на вывоз мусора в трех районах Челябинска с ценой контракта 1,2 млрд рублей

Арбитражный суд области признал недействительным аукцион на вывоз мусора в Металлургическом, Калининском и Ленинском районах Челябинска с начальной ценой контракта 1,2 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Заказчиком аукциона выступал ООО "Центр коммунального сервиса" (регоператор по обращению с ТКО в Челябинском кластере). Трехлетний контракт (с 31 июля 2019 года по 31 июля 2022 года) был заключен с единственным участником закупки – ООО "Эковывоз". Иск в суд к регоператору был подан ООО "Городской экологический центр+".

В УФАС считают, что нарушения, допущенные региональным оператором по обращению с ТКО при проведении торгов, могут привести к увеличению тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Так, в лот были включены не только услуги по транспортированию мусора, а также обязанность по подготовке и направлению регоператору изменений в перечень мест накопления ТКО. В УФАС считают, что это необоснованно, поскольку такая обязанность возложена на органы МСУ.

Кроме того, в проекте контракта не были указаны места приема и передачи ТКО и маршрут с учетом указанных мест в соответствии с территориальной схемой, не определены количество и характеристики оборудования, которое должно быть передано исполнителю.