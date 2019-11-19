05 Сентября 2020
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Общество В России
интерьер нового плацкартного вагона (2019) | Фото: press.rzd.ru

РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

РЖД представили макет нового плацкартного вагона с модульным пространством.

Фотографии с ежегодной выставки "Транспорт России" опубликовало РИА Новости.

Новые плацкартные вагоны в светлых тонах оборудованы индивидуальными шторками на полках. Также полки разделены перегородкой в виде шкафа. У мест есть индивидуальные столики.

Количество мест в представленном прототипе осталось традиционным: 54 пассажира.

Как сообщалось ранее, полки плацкартных вагонов в российских поездах могут стать длиннее. Так, в новом варианте будут рассмотрены несколько типов вагонов, в том числе тот, где будет увеличена длина полки.

В марте поезд с обновленными плацкартными вагонами капсульного типа отправился в свой первый рейс. Состав убыл с вокзала Ростов-Главный. Пункт прибытия - Москва. При разработке нового дизайна вагонов учитывались основные пожелания и замечания пассажиров.

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РЖД представили прототип нового плацкартного вагона

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Теги: плацкартный вагон, ржд



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