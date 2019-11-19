05 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
(2019) | Фото: Накануне.RU

Наталья Котова объявила о пятилетии благоустройства Челябинска и решила изменить структуру мэрии

Глава Челябинска Наталья Котова в декабре представит новую структуру администрации города. Об этом она сообщила после заседания городской думы, на котором она была избрана главой города, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Натальи Котовой, пока сотрудники будут работать в статусе и.о., возможны новые назначения.

"Где-то будут объединения управлений с комитетами, где-то полномочия комитетов перейдут в статус управлений", — отметила она.

Новую структуру представят на утверждение депутатов на ближайшем заседании городской думы, которое пройдет в декабре.

Также глава города рассказала, что Челябинск ждет пятилетие благоустройства. Особое внимание будет уделено созданию комфортной городской среды и общественных пространств.

"С учетом того, что есть проект генерального плана, мы будем собираться не один раз, обсуждать зеленые зоны, которые, возможно, где-то проектом генплана определены как места для застройки. Мы будем уходить от этого и планировать зеленые зоны. Мы должны сделать Челябинск городом, в котором будет больше парков, скверов и других общественных пространств", - подчеркнула она.

Стоит отметить, что накануне стало известно, что специалисты московского института Гипрогор провели корректировку проекта генплана Челябинска. На этой неделе комитет градостроительства и архитектуры совместно с рабочими группами будет проверять исправленный материал на наличие всех исправлений.

"До 25 ноября все материалы генплана будут исправлены в соответствии с рекомендациями и замечаниями. В начале декабря планируется провести заседание согласительных комиссий для итогового рассмотрения материалов генплана с учетом всех полученных замечаний", - рассказал на аппаратном совещании заместитель главы города Владимир Шамне.

На проект генплана уже получено заключение от Российской академии архитектуры и строительных наук.

"В рецензии было отмечено, что проект генплана полностью соответствует действующему законодательству и современным принципам, и тенденциям градостроительства. Были даны небольшие рекомендации для улучшения проекта, которые мы обязательно учтем. Они уже взяты в работу проектировщиками Гипрогор", - добавил он.

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Наталья Котова объявила о пятилетии благоустройства Челябинска и решила изменить структуру мэрии

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Теги: Наталья Котова, благоустройство, генплан, оптимизация, структура мэрии,



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