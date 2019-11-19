Пропавшую сотрудницу "Интерфакса" в Москве нашли живой и невредимой

Полиция установила местонахождение редактора информационного агентства "Интерфакс" Марины Игнатовой, которая ушла из дома утром 17 ноября и пропала. Ее жизнь вне опасности, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу московского полицейского главка.

"Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ. Девушка найдена, ее жизни ничего не угрожает", - сообщил собеседник агентства.

Как ранее сообщало Накануне.RU, ГСУ СКР по Москве ранее возбудило уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (после доследственной проверки).