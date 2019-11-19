В Кургане перед судом предстанут бывшие сотрудники УФСИН за приобретение и хранение наркотиков

В Кургане в суд передано уголовное дело в отношении двух бывших сотрудников исправительной колонии №2, мужчин обвиняют в хранении и употреблении наркотиков.

В сентябре 2019 года мужчины договорились между собой, что купят наркотики, после чего употребят их.

Через интернет они совершили оплату, а на следующий день получили координаты места, где лежит "закладка". Один из обвиняемых попросил съездить на машине за "дурью" своего коллегу.

Спустя некоторое время обвиняемых задержали сотрудники ОСБ УФСИН России по Курганской области, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.