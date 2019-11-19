Роскомнадзор считает, что СМИ ответственны за гиперссылки на страницы с матом

Роскомнадзор считает, что СМИ должны нести ответственность за гиперссылки, ведущие на страницы с нецензурной бранью. Это следует из ответа ведомства на запрос "Интерфакса".

"Публикуя ссылку, вы хотите показать читателю определённый контент. Соответственно, если вы размещаете гиперссылку, вы несете ответственность за то, что читатель увидит, перейдя по ней", - настаивает Роскомнадзор, отмечая, что ведомство понимает природу интернета и постоянный переход по гиперссылкам.

Накануне руководители нескольких СМИ обратились к главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой разъяснить, почему ведомство привлекает к ответственности их СМИ как распространителей нецензурной брани за гиперссылки на страницы с матом.

По мнению авторов письма, мат на странице сайта - источника информации - может быть размещен позднее и специально, чтобы "подвести" СМИ под административную ответственность.

В РКН подчеркнули, что им "неизвестны случаи, когда кто-то намеренно размещал на стороннем сайте мат после того, как ссылку на данную страницу опубликовали СМИ".

"Если редакция располагает фактами, что кто-то намеренно подводит СМИ под ответственность, эти факты обязательно будут проверены инспекторами Роскомнадзора при вынесении решения", - пообещали в Роскомнадзоре.