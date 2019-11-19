05 Сентября 2020
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Разыскиваемый свердловской полицией бизнесмен, подозреваемый в мошеннических действиях (2019) | Фото: В.Н. Горелых

На Среднем Урале ищут коммерсанта, "кинувшего" партнеров на 115 млн рублей

Полицейские ОВД Сысерти разыскивают руководителя екатеринбургской фирмы "Агрос Трейд Логистик" Александра Смирнова 1978 года рождения, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, в период с августа 2018 по январь 2019 года Смирнов заключил договор с местной коммерческой организацией, по которому он должен был поставить партию процессоров для автоматизации производственных линий.

"Передача денег за эту услугу состоялась в городе Арамиль, но своих обязательств предприниматель в установленный срок не выполнил. Кроме этого, путем мошеннических действий потерпевшая сторона лишилась еще и своего дорогостоящего электрооборудования. Общий причиненный ущерб составил порядка 115 млн руб. После того, как Смирновым заинтересовались сыщики, он скрылся. В связи с этим обстоятельством его объявили в федеральный розыск", - отметил полковник Горелых.

Разыскиваемый свердловской полицией бизнесмен, подозреваемый в мошеннических действиях(2019)|Фото: В.Н. Горелых

Полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по статье "мошенничество", Александру Смирнову может грозить лишение свободы на срок до 10 лет. В МВД просят всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефону дежурной части ОВД Арамили: 8 (34374) 3-19-90 или ОВД Сысерти: 8 (34374) 6-83-81.

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На Среднем Урале ищут коммерсанта, "кинувшего" партнеров на 115 млн рублей

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Теги: бизнесмен, мошенничество, розыск, Средний Урал



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