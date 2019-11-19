05 Сентября 2020
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Происшествия Курганская область
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Кургане будут судить бывшую работницу крупного предприятия за коммерческий подкуп

В Кургане за коммерческий подкуп будут судить экс-сотрудницу одного из промышленных предприятий города.

С 2015 по 2018 год она, работая в должности начальницы бюро, а позже - ведущего специалиста отдела, получала деньги от коммерческих фирм за своевременную и внеочередную оплату по договорам поставки инструментов, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Размер подкупа составил 630 тыс. руб.

Лиц, которые передавали женщине деньги, также привлекли к уголовной ответственности.

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В Кургане будут судить бывшую работницу крупного предприятия за коммерческий подкуп

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Теги: Курган, коммерческий подкуп, сотрудница, СК, суд, уголовное дело



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