Паль и Сухоруков снимутся в детективе о маньяке Чикатило

Кинокомпания "Хайп" хочет снять детективный фильм "Казнь", в основу которого ляжет история серийного убийцы Андрея Чикатило. Об этом сообщил продюсер Илья Стюарт на презентации проектов, претендующих на финансовую поддержку Фонда кино.

Бюджет фильма может составить 100 млн руб., передает ТАСС. Создатели картины подчеркивают, что, несмотря на то, что речь в фильме пойдет о реальном маньяке, вся история вымышленная.

"Фильм решен не в линейной подаче, его главная мысль: чтобы победить зло, надо стать еще большим злом", - отметил режиссер и сценарист Ладо Кватания. Он добавил, что актеры "Александр Паль и Виктор Сухоруков уже дали согласие сыграть в фильме". В свою очередь Паль отметил, что сценарий картины показался ему "очень крепким и крутым".