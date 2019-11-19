РФС установил систему штрафов в сборной России: за проступки придется выложить тысячи евро

Российский футбольный союз ввел систему штрафов в национальной сборной России. Об этом сообщает Telegram-канал "Мутко против".

Так, по данным канала, опоздание на сбор, тренировку, собрание, матч, мероприятие РФС, ФИФА или УЕФА будет наказываться штрафом в 500 евро, а пропуск всего вышеперечисленного без уважительной причины - 750 евро. За опоздание на официальное мероприятие сборной России придется выложить тысячу евро.

Неподчинение главному тренеру, тренерскому штабу или руководству РФС якобы обойдется в 1,5 тысячи евро, а нарушение спонсорского контракта РФС - 3 тысячи евро с возмещением ущерба.

По данным канала, также предусмотрены солидные штрафы за неспортивное поведение во время сборов, тренировки, собрания или матча, за разглашение секретных сведений и другие проступки.

В самом Российском футбольном союзе пока никак не прокомментировали данную информацию.

Как сообщало Накануне.RU, в марте прошлого года РФС опубликовал памятку, которой необходимо придерживаться футболистам сборной страны, чтобы в их организм не попал допинг. В частности, игрокам запрещалось курить кальяны и употреблять экзотические чаи.